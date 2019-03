Alerta in Capitala. Doua bombe au fost identificate in Baneasa

alerta in zona de nord a capitalei doua bombe au fost identificate in baneasa google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Alerta in zona de nord a Capitalei. Doua bombe au fost identificate in Baneasa. Autoritatile au intervenit de urgenta. Alerta cu BOMBA la un post de televiziune din Romania! Brigada Antitero a Serviciului Roman de Informatii si Politia intervin de urgenta Alertă în zona de nord de Capitalei după ce două bombe au fost identificate în pădurea Băneasa. Proiectilele explozive au fost găsite de un pădurar care a sunat imediat la 112. Pompieri s-au mobilizat de urgenţă şi au ridicate bombele. Reprezentanţii ISU Giurgiu au stabilit că este vorba despre două proiectile explozive de calibru 76 de milimetri. UPDATE! Alerta cu BOMB ...