Alerta in Capitala. Doua tramvaie s-au ciocnit. O persoana a fost ranita

Primarul din Ramnicu Valcea, Mircia Gutau, a fost achitat definitiv de Inalta Curte de Casatie si Justitie intr-un dosar in care a fost condamnat la 3 ani si 6 luni inchisoare pentru luare de mita, sentinta fiind anulata in urma rejudecarii procesului in baza unei decizii CEDO.