Alerta in Capitala! O femeie a fost data disparuta. Unde a fost vazuta ultima oara Alina Damian

În debutul ședinței de Guvern ce are loc astăzi, premierul Viorica Dăncilă a declarat că noua lege a pensiilor se va aplica etapizat, începând cu anul 2019 până în anul 2021, când va intra integral în vigoare. "Discutăm astăzi, în şedinţa de Gu ...

Secretarul de stat şi şef al Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului, Nicolae Nasta, participă, în perioada 10 – 12. octombrie, la reuniunea miniştrilor apărării din Europa de Sud-Est (SEDM), eveniment găzduit în acest an de Serbia. Potrivi ...

Premierul britanic Theersa May a numit un ministru însărcinat cu prevenirea sinuciderii, în cadrul unui efort naţional vizând o reducere a numărului persoanelor care-şi pun capăt zilelor, relatează The Associated Press.