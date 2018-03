Alerta in Franta! Fostul presedinte Nicolas Sarkozy, arestat! A primit 50 de milioane de euro in campania electorala din 2007

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy a fost retinut pentru 48 de ore intr-un dosar care priveste finantarea campaniei din anul 2007. Conform informatiilor Le Monde si MediaPart, confirmate de Agentia Reuters, Nicolas Sarkozy se afla in prezent in fata instantelor de politie din Nanterre, care se ocupa de ancheta campaniei electorale din anul 2007. Le Monde precizeaza ca este "prima data cand Nicolas Sarkozy este audiat pe aceasta tema de la deschiderea unei anchete judiciare in aprilie 2013". Totusi, potrivit ziarului, mandatul de retinere pentru fostul presedinte francez este valabil 48 de ore. El ar fi primit o finantare de 50 de milioane de euro din partea lui Muammar Gaddafi. Ancheta Med ...