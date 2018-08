Alerta in intreg sistemul medical din Romania! Pacientii cu HIV raman fara tratament!

Tratament HIV SIDA google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); UNOPA solicita Guvernului Romaniei masuri urgente de suplimentare a fondurilor pentru tratamentul pacientilor cu HIV din Romania. Daca saptamana aceasta nu pleaca file de buget catre judete, jumatate din judetele tarii vor ramane fara tratament. Peste 5000 de pacienti vor fi afectati in prima parte a lunii septembrie, iar daca suplimentarea bugetelor va avea loc dupa 10 septembrie, aproape toti cei peste 12000 de pacienti aflati in tratament vor fi afectati. Intreruperea tratamentului pentru pacientul cu HIV conduce la esec terapeutic cu schema actuala de tratament, ceea ce pune grav in pericol viata pacientilor. Totodata creste riscul aparitiei unor noi cazuri de infectie daca pacientii actuali nu ...