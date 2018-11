Alerta in Marea Neagra! Rusia si Ucraina au intrat in conflict

rusia ucraina conflict naval marea neagra google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Rusia si Ucraina se acuza reciproc ca au incalcat legile maritime internationale duminica, dupa ce autoritatile ruse au incercat sa opreasca doua nave de lupta si un remorcher din Ucraina sa navigheze in jurul Crimeei in drumul spre un port ucrainean, relateaza Reuters si BBC. Ucraina acuza Rusia ca a incercat sa dirijeze navele pentru a iesi din largul Crimeei. Incidentul a provocat cresterea tensiunilor dintre Ucraina si Rusia in ceea ce priveste Marea Azov, in care ambele tari au drept de navigare. Marina ucraineana a emis un comunicat prin care transmite ca Rusia a „actionat agresiv” impotriva a trei nave care navigau spre Mariupol. Rusia a acuzat Ucraina de ...