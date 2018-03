Alerta in SUA! Hackerii au cucerit sistemele unui mare oras! Vor rascumparerea in BITCOIN

HackerI google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Hackeri au atacat computerele orasului Atlanta, capitala statului Georgia, in sudul Statelor Unite, si cer o rascumparare in bitcoin, a anuntat primaria, relateaza AFP. Atacul cibernetic a antrenat inchiderea mai multor aplicatii, inclusiv cele utilizate de abonati pentru a-si achita facturile si a accede la informatii judiciare, a anuntat primarul Keisha Lance Bottoms intr-o conferinta de presa, joi seara (ora locala). ”Este o situatie foarte grava”, a comentat ea. Primaria si-a dat seama de atac joi dimineata (ora locala), descoperind o activitate neobisnuita pe serverele sale. Unele date muncipale au fost blocate. Potrivit presei locale, hackerii au promis sa deblocheze fisierele criptate in ...