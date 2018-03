Alerta in toata tara! ROMANIA cere ajutorul tarilor din NATO SI UE! Anuntul cutremurator facut in aceasta dimineata!

Romania a cerut oficial ajutorul tarilor din UE si NATO pentru criza de imunoglobulina, ministrul Sanatatii Sorina Pintea anuntand ca i-a comunicat si prim-ministrului ca va activa aceasta procedura. Demersurile pentru achizitionarea imunoglobulinei vor fi realizate de catre Compania Nationala „UNIFARM” SA, care va acoperi si costurile.

"Este o solicitare de ajutor prin mecanismul de protectie civila pe care l-am activat in aceasta seara pentru aprovizionarea cu imunoglobulina necesara pacientilor nostri. Aceasta solicitare a noastra se publica intr-un sistem electronic al mecanismului de protectie civila, iar statele care sunt conectate isi iau datele si ne transmit eventualele cantitati pe care le pot disponibiliza pentru tara noastra", a spus Sorina Pintea la Digi 24.

Ea a precizat ca demersul sau a fost determinat de lipsa imunoglobulinei de pe piata si de faptul ca pacientii au ramas fara medicament.

"Am facut toate eforturile necesare pentru a rezolva aceasta problema. Statul roman a suspendat clawback pentru acest produs pentru o perioada de doi ani si totusi nu s-a intamplat nimic, pe 6 februarie am anuntat ca vom apela si la acest mecanism. Pentru martie nu se preconizeaza sa intre nicio fiola, iar in aprilie am ceva promisiuni, dar nu mai cred. Prin urmare l-am informat pe primul ministru si am primit acceptul sa declansam aceasta procedura. Aceasta procedura este o alerta la nivel european, prin care se solicita medicamentul pentru Romania”, a declarat ministrul.

Ministerul Sanatatii a precizat apoi intr-un comunicat ca a luat deciza de a declansa Mecanismul European de protectie civila pentru asigurarea cantitatii de imunoglobulina necesara pentru tratamentul populatiei, avand in vedere discontinuitatile aparute incepand de anul trecut in aprovizionarea cu imunoglobulina umana. Deciza a fost aprobata de premierul Romaniei.

"Declansarea acestui mecanism se realizeaza in baza Deciziei nr. 1313/2013 a Parlamentului si Consiliului European, in vederea asigurarii cantitatii necesare de imunoglobulina umana pentru tratamentul pacientilor romani. Minsterul Sanatatii a informat Punctul Local National al Mecanismului European de protectie civila din cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta despre aceasta decizie si despre necesitatea ca aceasta institutie sa solicite sprijinul statelor membre ale Uniunii Europene pentru furnizarea in Romania a cantitatilor de imunoglobulina disponibile in alte state europene", mentioneaza ministerul, adaugand ca demersurile pentru achizitionarea imunoglobulinei vor fi realizate de catre Compania Nationala „UNIFARM” SA, care va acoperi si costurile.

Ministerul Sanatatii a explicat ca discontinuitatile in aprovizionarea cu imunoglobulina au fost generate de retragerea de pe piata a producatorilor care asigurau peste 80% din necesar.

"In ciuda eforturilor depuse de Ministerul Sanatatii in anul 2017, inclusiv eliminarea taxei clawback pentru imunoglobulina prin adoptarea de catre Guvernul Romaniei a Ordonantei de urgenta nr. 100 /2017 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, de scutire de la plata contributiei trimestriale a medicamentelor derivate din sange uman sau plasma umana, in prezent continua criza de imunoglobulina pe piata din Romania, cu impact vital asupra vietii pacientilor diagnosticati cu imunodeficiente primare, boli auto-imune, boli neurologice etc", mentioneaza MS.

In urma cu o luna Sorina Pintea anunta ca a primit garantia distribuitorilor ca in luna aprilie vor mai fi trimise alte 1.000 de doze de imunoglobulina.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.