Alerta! Incendiu puternic! Sute de pompieri intervin

Peste 175 de pompieri, padurari si voluntari intervin, duminica, in loalitatea Asau, judetul Bacau, pentru stingerea unui incendiu de litiera care se manifesta pe sase hectare cu degajari de fum. Accesul in zona se face extrem de greu, terenul fiind accidentat, iar padurea deasa. Sunt multe focare care fumega in adancime, dar pompierii spun ca nu exista pericol de extindere. Purtatorul de cuvant al ISU Bacau, Andrei Grecu, a decllarat, duminica, pentru News.ro9, ca incendiul de litiera a izbicnit in cursul zilei de sambata, dar nu a putut fi stins. "Initial, apelul sosit pe 112 anunta incendiu de gebetatie, dar colegii sositi la fata locului au constatat ca este vorba despre litiera. Pana la final ...