Alerta internationala! Sute de detinuti au evadat dintr-o inchisoare de maxima securitate

Cel putin 400 de prizonieri au evadat dintr-o inchisoare din capitala Libiei, in timpul unor lupte intre grupari rivale care au avut loc in apropiere, a declarat un oficial judiciar, in timp ce Organizatia Natiunilor Unite a cerut o intrevedere cu partile aflate in conflict, informeaza Reuters, conform Mediafax. Detinutii au fortat usile inchisorii Ain Zara, iar gardienii nu au putut sa-i opreasca, a declarat oficialul, confirmand o declaratie a politiei judiciare postata pe o retea de socializare online. El a cerut sa nu fie identificat si nu a putut oferi mai multe detalii. Inchisoarea se afla in sudul orasului Tripoli, o zona care a fost lovita timp de o saptamana de lupte grele intre grupurile rivale. Se ...