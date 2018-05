ALERTA intr-un liceu: Un elev care avea asupra lui sase cutite s-a incuiat in baie si a amenintat ca da foc scolii

Un elev ce avea asupra lui mai multe cuţite s-a încuiat, marţi dimineaţa, în toaleta Liceului din Corbu, ameninţând cu incendierea incintei, la faţa locului intervenind poliţiştii din localitate care, cu ajutorul profesorilor, au reuşit să îl liniştească pe băiat, anunţă Agerpres.

Purtătorul de cuvânt al IPJ Harghita, Gheorghe Filip, a declarat că incidentul s-a întâmplat imediat după sosirea microbuzului şcolar, cu care elevul din clasa a IX-a a venit dintr-o comună învecinată.

"În această dimineaţă, la sosirea microbuzului şcolar la Liceul din comuna Corbu, un elev de clasa a IX-a, dintr-o comună învecinată a intra într-o toaletă unde a ameninţat că dă foc, avea asupra lui, după cum am constatat ulterior, şase cuţite de bucătărie de diferite dimensiuni. În primul rând s-a intervenit pentru a pune copilul în siguranţă, pentru a-l feri de orice vătămare şi atunci s-a discutat cu el şi a fost convins să renunţe la acţiunile agresive, care pot să-i vătămeze pe cei din jur sau pe sine însuşi. Dascălii au fost acolo şi ne-au sprijinit în demersul nostru şi l-am convins să renunţe", a declarat Gheorghe Filip, pentru AGERPRES.



Ulterior, băiatul a povestit că unul dintre motivele pentru care a recurs la acest gest este "imposibilitatea de a se adapta, pe de o parte trecerii dintre şcoala generală şi liceu şi, pe de altă parte, unităţii respective de învăţământ".



În plus, a precizat Gheorghe Filip, minorul are probleme în familie din cauza faptului că părinţii se află în proces de divorţ.



"E adevărat că un punct foarte important de echilibru în viaţa lui este bunica, drept pentru care se va lua legătura atât cu părinţii, dar şi cu această bunică pe care o consideră foarte apropiată şi care se pare că l-a şi crescut", a arătat purtătorul de cuvânt al IPJ Harghita.



Sursa citată a menţionat că, după ce a fost liniştit şi convins să renunţe la acţiunile violente, elevul a fost preluat de o ambulanţă şi va fi transportat la spital pentru consiliere psihologică, pentru îngrijiri medicale şi supraveghere de specialitate