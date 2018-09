ALERTA Israelul a atacat Siria: Ținta a fost aeroportul internațional din Damasc - VIDEO

Rachete israeliene au vizat sâmbătă aeroportul internaţional din Damasc, declanşând răspunsul apărării antiaeriene siriene, a informat agenţia oficială de presă Sana, potrivit AFP.

"Apărarea noastră antiaeriană a răspuns unui atac israelian cu rachete împotriva aeroportului internaţional din Damasc şi a doborât câteva rachete ostile", a declarat o sursă militară citată de Sana, fără să precizeze dacă s-au înregistrat victime, scrie agerpres.ro.

BREAKING: One of the Israeli pilots from the downed F-16 is in serious condition. Syria TV reports explosions in the Damascus area while rockets sound in Israel's north. Pics: Rami Shlush. ALL UPDATES HEREhttps://t.co/GgPyDlaPl0 pic.twitter.com/c1XeYFeZk1