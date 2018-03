ALERTA Jurnalistul Malin Bot, AGRESAT in trafic: 'A incercat sa ma scoata din masina' / FOTO

Imagini teribile cu jurnalistul Mălin Bot. Acesta a fost agresat în trafic şi ameninţat. Chiar acesta a dezvăluit pe facebook ceea ce s-a întâmplat.

"E incredibil. Mergeam catre Bucuresti TV cand, la trecerea de Parcul Izvor, individul din imagine care se afla la volanul unui Opel a inceput sa ma sicaneze agresiv. La urmatorul semafor s-a dat jos din masina, mi-a deschis portiera si a incercat sa ma scoata din masina, cu injuraturi si amenintari. Am sunat la 112 si la urmator semafor iar a venit la masina, fiind inregistrat in sistem cum ma injura si ameninta.

Fiind in linie cu dispecera de la Politie, in timp ce incercam sa vad pe ce strada suntem, ca sa le indic politistilor, individul a intors masina cu frana de mana, intr-un sens unde avea spatiu si a intrat in mine direct, din fata. Este retinut de Politie si merg si eu la Sectia 4 pentru a depune plangere", a scris Mălin Bot.