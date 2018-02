Alerta la Bruxelles, in urma unui posibil atac armat

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O operatiune majora a politiei a fost declansata la Bruxelles, dupa ce a fost semnalat un posibil incident armat. Potrivit presei belgiene, cel putin un barbat inarmat ar fi fost vazut intr-o cladire, langa o scoala primara. Potrivit ziarului dhnet.be, alerta a fost data de un barbat de origine poloneza, in jurul orei locale 13.00 (14.00 ora Romaniei). El a intrat intr-un magazin si a anuntat ca, in cursul diminetii, a fost comisa o crima. In schimb, ar fi fost semnalate probleme la o alta adresa, unde au fost trimise trupele speciale, mai spune ziarul belgian. Politia a descins la adresa indicata, dar nu a gasit nimic Un numar mare de politisti a fost mobilizat in zona Forest din capitala Bruxelles. Operatiunea vizeaza o c ...