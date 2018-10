Alerta la Casa Alba! Au fost gasite scrisori cu otrava! Erau destinate presedintelui Donald Trump

Donald Trump 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Serviciile americane au declarat ca presedintele Donald Trump a primit o scrisoare care continea otrava, dupa ce doua astfel de scrisori au fost trimise si catre Pentagon. Conform autoritatiilor, scrisoarea a fost adresata presedintelui pe 1 octombrie, dar a fost depistata inainte sa ajunga la Casa Alba. O noua lovitura pentru Donald Trump! Este acuzat de frauda fiscala Donald Trump: "Nu am baut niciodata o bere in viata mea" Donald Trump, acuzatii la adresa Chinei: "Vrea sa influenteze alegerile americane" Celelalte doua scrisori erau adresate ministrului apararii, James Mattis, si sefului de operatiuni navale, John Richardson. In acest moment toata corespond ...