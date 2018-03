Alerta la Congresul PSD! Politia, chemata de teama unui posibil lunetist - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sunt incidente de la prima ora la Congresul PSD. Dupa ce jandarmii au ridicat trei protestatari din zona Salii Palatului, organizatorii Congresului au apelat la politie de teama unui posibil lunetist. O persoana imbracata in negru, cu o gluca pe cap, a fost vazuta pe un bloc din fata Salii Palatului. Persoana in cauza pare a fi un fotograf, inzestrat cu un obiectiv foto de mari dimensiuni. Pentru a evita orice neplacera, organizatorii au apelat la politie. La momentul publicarii acestei stiri, politistii sunt asteptati pentru a legitima persoana de pe acoperisul blocului. CITESTE SI: Un om important din PSD trece peste Liviu Dragnea: "Da, candidez, pentru ca eu conduc cea mai performanta organizatie" In ciuda ...