Alerta la New York. Aproximativ 3.000 de persoane au fost evacuate luni de pe esplanada Statuii Libertatii

Aproximativ 3.000 de persoane au fost evacuate luni de pe esplanada Statuii Libertăţii după declanşarea unui incendiu pe un şantier de construcţii, au relatat pompierii newyorkezi citaţi de AFP și Agerpres.ro Un container conţinând propan, de pe un şantier din complexul Liberty Island, a luat foc în jurul prânzului (16:00 GMT), au postat pe Twitter pompierii din New York.Insula care este vizitată zilnic în acest sezon de mii de turişti a trebuit să fie evacuată timp de două ore.În jurul orei 14:00 (18:00 GMT), pompierii au anunţat că incendiul este "sub control".Turiştii au putut reveni pe insulă - accesibilă publicului doar cu feribotul din Manhattan - în jurul orei 14:30 (18:30 GMT), a declarat AFP, Jerry Willis, un purtător de cuvânt al National Park Service, care administrează monumentul american.O persoană a fost rănită uşor în urma incidentului, dar nu a avut nevoie de spitalizare, a precizat sursa.Sursa: Agerpres.ro Sursa foto: Facebook/Statue of Liberty