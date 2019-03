Alerta la nivel mondial: explozie chimica extrem de puternica in China/ VIDEO: minge uriașa de foc

În total 64 de persoane au murit într-o explozie chimică la Yancheng, în estul Chinei, iar salvatori au găsit un supravieţuitor, la patru ore după acest accident industrial, între cele mai grave din istoria ţării, a declarat sâmbătă o sursă oficială pentru AFP.

Explozia, care a avut loc joi, a devastat locuinţe pe o rază de mai mulţi kilometri.

An explosion occurred at the Tianjiayi Chemical production facility in Yancheng China https://t.co/843EtR4gEu pic.twitter.com/mm4zO7Wyvt