Alerta! Laura Codruta Kovesi ar pregati un festival al catuselor! Anunt de ultima ora

Laura Codruta Kovesi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Noi dezvaluiri incendiare despre tacticile DNA. In ziua judecatii dosarului lui Liviu Dragnea, procurorul DNA Marius Bulancea a fost vazut in biroul Cristinei Tarcea, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Intrebat daca poate sa confirme acest lucru, fostul ofiter SRI Daniel Dragomir a venit si cu alte precizari. „Da am aceasta confirmare si nu doar in biroul doamnei Tarcea, ci si in biroul judecatorului Dragomir. A fost vazut iesind din acel birou. Nu stiu daca este judecator in dosar, dar ceea ce stiu sigur este ca domnul Bulancea si doamna Kovesi planuiesc in perioada urmatoare perchezitii, festival, catuse si tot ce este necesar sa demonstreze ca domniile lor isi fac trea ...