Alerta! LIDL a vandut un produs infestat cu o toxina periculoasa! Returnati produsele de urgenta

Retailerul german Lidl a retras din magazinele sale produsul „Camara Noastra Suc de mere si sfecla rosie, 2L", dupa ce producatorul roman SC Marul Argintiu SRL a anuntat ca in cadrul verificarilor interne, intr-o proba a fost depistata toxina Patulina, se anunta intr-un comunicat oficial aparut pe site-ul Lidl. Astfel, producatorul roman SC Marul Argintiu SRL informeaza cu privire la rechemarea si returnarea produsului „Camara Noastra Suc de mere si sfecla rosie, 2L" si roaga insistent clientii sa nu consume produsul in cauza.