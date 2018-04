Alerta maxima! Toti politistii, pe urma unui barbat care a incercat sa agreseze doua fetite

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politistii din cadrul Politiei municipiului Husi si forte suplimentare trimise de la Vaslui cauta un barbat care a incercat, duminica dupa-amiaza, sa agreseze sexual doua fetite in varsta de 8, respectiv 5 ani, in scara unui bloc. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Vaslui, mama uneia dintre fetite a depus plangere, iar momentan sunt efectuate cautari pentru identificarea suspectului. „In cauza a fost deschis dosar de cercetare penala pentru savarsirea infractiunii de agresiune sexuala. Tot efectivul Politiei municipiului Husi a fost scos in strada pentru cautari. In sprijin au fost trimise forte suplimentare de la Vaslui”, a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Vaslui, Silvia Ma ...