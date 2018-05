Alerta. Mega Image retrage un sortiment de branza de pe rafturi. A fost comercializat si la Constanta

Patru tinere, care se pregăteau să absolve facultatea, au avut parte de o moarte violentă. Autoturismul în care se aflau împreună cu o altă tânără a fost spulberat de un tren în Zalău. Impactul a fost a fost atât de puternic, încât patru dintre studente au murit pe loc. Supraviețuitoarea a fost dusă cu o […] The post Patru studente au murit, după ce mașina în care se aflau a fost spulberată de tren. Imaginile surprinse după impact sunt înfiorătoare appeared first on Cancan.ro.