ALERTA METEO! ANM a emis un nou cod galben miercuri dimineata

Mai multe judeţe se află sub avertizare de ceaţă miercuri dimineaţă, anunţă Agenţia Naţională de Meteorologie. Administraţia Naţională de Meteorologie a emis două atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă. Potrivit ANM, ceaţa va determina scăderea vizibilităţii local sub 200 m, izolat sub 50 m, în localităţi din judeţele Cluj, Sălaj, Braşov, Covasna, Sibiu şi Mureş. […]

