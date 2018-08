Alerta meteo! Cod galben de furtuna in mai multe judete

galben de furtuna google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Meteorologii au emis, miercuri, mai multe atentionari cod galben de ploi cu descarcari electrice, valabile in urmatoarea ora. Astfel, in judetele Brasov, Alba, Covasna, Harghita si Mures atentionarea cod galben este valabila pana la ora 16.30. In judetele Cluj si Tulcea codul galben este in vigoare pana la ora 16. In zonele vizate sunt prognozate averse locale ce vor cumula 25-30 l/mp, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, dar este posibil sa apara si grindina. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. meteorologii cod galben ...