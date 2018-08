Alerta meteo! Cod galben de furtuna in mai multe zone din tara

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Meteorologii au emis Cod Galben de vreme rea. Sunt vizate mai multe judete de avertizarile nowcasting de Cod Galben. Este Cod Galben de frecvente descarcari electrice, averse ce vor cumula 25...30 l/mp, intensificari de scurta durata ale vantului pana la ora 16:30 in judetele Arad, Caras-Severin, Brasov, Salaj. Pana la 16:45 avertizarea meteo e valabila si pentru Cluj. Cod Galben de vreme rea In Dezna, Moneasa, Ignesti din Arad, e Cod Portocaliu pana la 16:45 de frecvente descarcari electrice, averse ce vor cumula peste 35 l/mp, intensificari de scurta durata ale vantului si cu aspect de vijelie, grindina de mici si medii dimensiuni. Pana la 16:00, este Cod Galben in judetele Hunedoara, Valcea, Gorj, Ar ...