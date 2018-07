Alerta meteo! Cod galben de ploi puternice la Iasi!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat marti avertizarile meteo emise anterior, judetele Constanta si Tulcea intrand sub cod portocaliu de ploi abundente, pana miercuri seara. Alte 36 de judete se afla sub cod galben de ploi puternice. Incepand de marti de la ora 11 si pana miercuri la ora 21, 36 de judete se afla sub cod galben de instabilitate atmosferica accentuata si cantitati importante de apa. Indeosebi in regiunile estice, sud-estice si in toate zonele de munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse local torentiale, descarcari electrice, intensificari ale vantului care vor lua si aspect de vijelie si izolat caderi de grindina. Prin acumulare sau in inter ...