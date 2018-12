Alerta meteo cu efect imediat. Cod galben de fenomene periculoase, in urmatoarele ore

Ceata 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Meteorologii au emis o noua alerta meteo cu efect imediat. Este cod galben de fenomene periculoase in localitati din judetele Teleorman, Mehedinti, Olt si Dolj, in urmatoarele ore. Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica dupa-amiaza, noi atentionari nowcasting Cod galben de ceata valabile in orele urmatoare in localitati din patru judete. Vezi si: Prognoza meteo decembrie. Cand reincep ninsorile Pana la ora 23:00, meteorologii au anuntat ca, in judetul Teleorman, vizibilitatea va fi scazuta sub 200 m din cauza cetii, potrivit ANM. Totodata, pana la ora 20:00, in localitati din judetele Mehedinti, Olt si Dolj se va semnala ceata care determina scaderea vizibilitatii local sub 200 m si ...