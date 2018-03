ALERTA Milioane de clienti Telekom, 'in aer': S-a BLOCAT reteaua

Probleme mari pentru clienţii celor de la Telekom. Reţeaua s-a blocat de câteva ore şi nici acum nu şi-a revenit în totalitate. Celor cu abonament sau cartelă în reţeaua Telekom li s-au închis pur şi simplu telefoanele şi nu au mai putut primi nici măcar mesaje.

"Pe fondul unor disfunctionalitati de natura tehnica, o parte dintre clientii Telekom pot intampina dificultati in accesarea serviciilor de voce si date mobile.", se arata intr-un anunt publicat pe pagina de Facebook a grupului de firme Telekom Romania.

"Echipele noastre tehnice lucreaza in acest moment pentru remedierea acestor disfunctionalitati in cel mai scurt timp posibil. Ne cerem scuze pentru neplacerile create si va asiguram ca specialistii nostri depun toate eforturile pentru restabilirea serviciilor la parametrii normali.", se mai arata in mesajul operatorului de comunicatii.

Telekom Romania a inregistrat venituri in valoare de 972 milioane de euro anul trecut, in scadere cu 1,3% fata de aceeasi perioada a anului trecut, iar EBITDA (profitul inainte de dobanzi, impozite, depreciere si amortizare) a scazut cu 5,1% pana la 166 milioane euro, arata datele publicate joi, 22 februarie, de grupul german Deutsche Telekom, conform hotnews.ro.

Anul trecut, numarul clientilor de comunicatii mobile a scazut cu 8,1% fata de anul 2016 pana la 5,25 milioane utilizatori, in timp ce pe segmentul comunicatiilor fixe, Telekom a ajuns la 1,86 milioane de utilizatori de telefonie fixa (in scadere cu 5,3%) si 1,18 milioane de utilizatori de internet broadband (in scadere cu 1%).