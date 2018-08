ALERTA Ministerul de Externe reacționeaza la declarațiile lui George Maior: 'Ambasadorul Romaniei in SUA VA FI CHEMAT pentru explicații'

Academia Aspire Teacher anunţă că, în perioada 26–31 august, la Poiana Braşov, se dă startul celei de-a treia ediţii a modulului pedagogic intensiv la care vor participa 45 de profesori, 20 de alumni şi peste 30 de traineri, tema acestui an fiind Inteligenţa Socială.

Codrin Ștefănescu susține că la nunta lui Valentin Dragnea, fiul liderului PSD, nu s-a pus la cale o strategie referitoare la președintele Klaus Iohannis, menționând că la nivelul partidului există deja o strategie."Abia acum am plecat de la Snagov. Foarte multi dintre colegi am ramas acolo peste no ...