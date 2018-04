ALERTA! Nou atac terorist! Cinci soldati romani au fost raniti si 11 copii au fost ucisi!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Soldati romani raniti la Kabul. Un kamikaze presupus a fi taliban s-a aruncat in aer cu masina-capcana. 11 copii au fost omorati si cinci soldati romani raniti grav intr-un alt atac terorist de la Kabul, din districtul Daman. Kamikaze s-a aruncat in aer cu vehiculul cand un convoi de trupe straine trecea prin apropiere. Soldati romani raniti la Kabul. Un kamikaze presupus a fi taliban s-a aruncat in aer cu masina-capcana. 11 copii au fost omorati si cinci soldati romani raniti grav intr-un alt atac terorist de la Kabul, din districtul Daman. Kamikaze s-a aruncat in aer cu vehiculul cand un convoi de trupe straine trecea prin apropiere. CITESTE SI: Doua explozii au lasat in urma cel putin 21 de morti, intre care patru ju ...