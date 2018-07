ALERTA O localitate este INUNDATA: Populația din peste 50 de case e EVACUATA - VIDEO

Peste 50 de locuințe din localitatea Boian, din județul Sibiu, au fost evacuate, luni seara, din cauza ploilor abundente și a scurgerilor de pe versanți. Drumul județean care leagă Boianul de stațiunea Bazna a fost închis deoarece nu mai prezintă siguranță, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Sibiu, Ramona Nistor, s-a luat decizia evacuării a 50 de locuințe, din cauza inundațiilor din localitatea Boian.

Citește și: Radu Banciu s-a DEZLĂNŢUIT: Pe cine vede şef la DNA în locul lui Kovesi – Tudorel Toader şi Liviu Dragnea, DESFIINŢAŢI

„O parte a localității Boian este inundată, ca urmare a scurgerilor de pe versanți. Au fost evacuate peste 50 de locuințe. ISU Sibiu intervine pentru protejarea populației și îndepărtarea efectelor produse de inundații”, a spus Nistor.

O ambulanță trimisă să la Boian pentru a-i acorda ajutor unei femei cu hipertensiune nu poate ajunge la pacientă, deoarece apa măsoară aproape 1,5 metri în zonă.

Citește și: Anunț important făcut de Banca Mondială: Care vor fi cele mai dezvoltate orașe ale României

„Locuința femeii este pe deal, pe strada Podului din Boian. Are tensiune mare și vărsături. Pompierii încearcă să ajungă la ea. Apa în zonă are un metru și jumătate. Din discuțiile cu aparținătorii, pacienta este conștientă, dar are tensiune mare, ceea ce poate da complicații grave”, a spus Liliana Blaga, purtătorul de cuvânt al Ambulanței Sibiu.

Polițiștii rutieri au decis să închidă traficul între Boian și stațiunea Bazna, în zonă având loc și o viitură.

Citește și: Veste MARE pentru mamele care se întorc mai repede la muncă: Anunţul de ULTIMĂ ORĂ al autorităţilor

„DJ 142B, la jumătatea distanței dintre localitățile Boian și Bazna, partea carosabila a sensului de mers către Boian este afectată ca urmare a viiturii pe o distanță de 5 metri. Traficul se închide deoarece nu prezintă siguranță”, a spus Ionuț Natea, reprezentantul Poliției Sibiu.

De asemenea, în timpul nopții de luni spre marți va fi închis și drumul care leagă localitatea Jina (județul Sibiu) de localitatea Dobra (județul Alba), deoarece plouă în continuare și există risculsă cadă piatră și pământ pe carosabil.

Citește și: Consiliul Concurenței a aprobat tranzacția! DEDEMAN a pus stăpânire pe aceste companii .