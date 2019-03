ALERTA - Parlamentul European a votat controversatul proiect privind drepturile de autor

Zeci de silvicultori s-au strans, marti, in fata Camerei Deputatilor, pentru a cere Parlamentului sa respinga proiectul de lege depus de Liviu Dragnea si alti 6 social-democrati prin care care bisericile primesc terenuri forestiere pe care le-au avut in folosinta sau administrare, dar nu in proprietate.

Parlamentul European a adoptat, marti, controversata directiva a copyright-ului. Aceasta a fost aprobata cu 348 de voturi pentru si 274 de voturi impotriva. Reamintim ca Directiva Copyright propune, in cea mai mare parte, actualizari la legislatia drepturilor de autor adoptata in 2011, pentru a fi in concordanta cu avantul noilor tehnologii si cu modul in care utilizatorii folosesc acum Internetul.