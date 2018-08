Alerta pe Marea Neagra. Aeronave rusesti interceptate de avioane britanice de la Baza Aeriana Mihail Kogalniceanu. Al treilea caz intr-o saptamana (galerie foto)

"Amândoi am decolat pentru a contracara o incursiune în spațiul aerian FIR al României dinspre est, deasupra Mării Negre, de către o aeronavă rusă suspectă. Am reușit să o interceptăm și să o identificăm ca fiind o aereonavă An-26 CURL rusească și am escortat-o până a fost în afara spațiului aerian FIR al României. Aceasta a fost urmată imediat de o altă aeronavă suspectă, care a intrat în spațiul aerian FIR din sudul Mării Negre. Noi am interceptat-o repede și am identificat-o ca fiind o aeronavă rusă Be-12 MAIL. Ambele Typhoon-uri au escortat MAIL-ul pâna a ieșit din spațiul aerian FIR, întregul eveniment fiind efectuat în siguranță și într-un mod profesional de ambele părți. 1 (Fighter) Squadron a fost adus în România exact pentru acest motiv, să sprijine 135 EAW și Misiunea de Poliție Aeriană Consolidată NATO și ne-am simțit foarte bine că am reușit să contribuim la misiunea NATO de a sprijini românii cu securizarea spațiului lor aerian .“