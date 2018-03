Alerta! Preturile la mai multe produse au explodat! Cel mai mare nivel din ultimii ani

saracie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna februarie la 4,72%, cel mai inalt nivel din iunie 2013, cand a fost 5,37%, in conditiile in care citricele s-a scumpit cu 5,98% fata de ianuarie, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica (INS). In ianuarie, rata anuala a inflatiei a crescut la 4,32%, in crestere fata de decembrie, cand a fost 3,32%, si fata de noiembrie, cand a fost 3,23%. scrie NEWS.RO. In februarie, fata de aceeasi luna a anului trecut, marfurile alimentare s-au scumpit cu 3,74%, in medie, preturile marfurilor nealimentare au urcat cu 6,27%, iar preturile serviciilor au crescut cu 2,92%. Fata de luna ianuarie, c ...