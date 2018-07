Alerta printre soferii ieseni! Dovada incontestabila ca pasarela ERA se prabuseste. Responsabilii au incercat sa ascunda efectele unui dezastru de proportii - FOTO NOI

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Imagini de groaza intr-un loc extrem de frecventat la marginea municipiului Iasi • Ani la rand, cei responsabili au incercat sa ascunda marginile dezastrului, iar autoritatile responsabile au pasat vina fara sa ia vreo masura • Riscul ca un dezastru sa se produca in orice moment este iminent • Dovada ca o tragedie se poate petrece in orice moment nu mai poate fi ascunsa de absolut nimeni, oricat mai incearca cei responsabili sa ascunda adevarul Un adevarat cosmar paste zilnic mii de soferi in apropierea municipiului Iasi. Cazul nu este unul deloc izolat, ci situatia persista de ani buni. Masurile au intarziat sa apara, iar vina a tot fost pasata de la o autoritate la alta. Abia in urma cu cateva zile ...