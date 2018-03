Alerta! Rachetele Coreei de Nord sunt capabile sa loveasca Europa

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Rachetele nord-coreene pot fi acum echipate cu arme nucleare si ar putea ajunge in Germania si Europa centrala, a declarat parlamentarilor in aceasta saptamana un oficial de top din Agentia de informatii externe a Germaniei, scrie ziarul Bild am Sonntag. Directorul adjunct al BND Ole Diehl a declarat parlamentarilor in timpul unei sedinte cu usile inchise ca evaluarea este “sigura”, potrivit ziarului, citand participanti la reuniune, scrie Agerpres. In acelasi timp, Diehl a spus ca agentia considera discutiile dintre Coreea de Nord si Coreea de Sud ca un semn pozitiv. Niciun comentariu nu a fost imediat disponibil din partea BND. Un inalt diplomat nord-coreean a plecat duminica in Finlanda pentru discutii cu fosti ...