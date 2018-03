Alerta! Risc de inundatii in Covasna! Un dig este pe cale sa cedeze! Populatia ar putea fi evacuata

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un dig care protejeaza o zona foarte importanta din judetul Covasna este la un pas sa se rupa. Situatia este extrem de grava. Digul de protectie in pericol sa cedeze preia unda de viitura produsa pe cursul raului Olt, in comuna Baraolt, sat Capeni. La nivel local s-a dispus evacuarea preventiva a aproximativ 300 de persoane din 130 de locuinte. Facem un apel catre toti cetatenii din satul Capeni sa manifeste intelegere si sa puna imediat in aplicare masurile dispuse de autoritati. Avertisment din partea ANM! Temperaturile vor cobori cu 15 grade in mai putin de 24 de ore Evacuarea populatiei Evacuarea populatiei se pune in aplicare prin dispozitie a primarului. Decizia a fost luata de autoritatile locale si p ...