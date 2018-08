ALERTA S-a stabilit data la care George Maior va fi audiat in Comisia SRI: O sa-i trimitem invitația

Președintele Comisiei de Control al SRI, Claudiu Manda, a anunțat, marți, că George Maior va fi audiat pe 4 septembrie în cadrul comisiei, urmând ca fostul șef al SRI să dea detalii legate de activitatea sa ca director general al Serviciului și cu mai multe aspecte prezentate de cei care au fost audiați în cadrul lucrărilor comisiei.

"Nici MAE, nici domnul Maior nu ne-au anuntat ca e aici si putem face audierile, inteleg ca e pana pe 5 septembrie in tara. Am discutat cu colegul meu din conducerea Comisiei si am stabilit ca marti, 4 septembrie, ora 11.00, să convocam comisia. O să-i trimitem invitatia, sper să vină pentru a lămuri lucrurile", a spus Claudiu Manda la Antena 3