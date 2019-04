ALERTA: Scurgeri de ingrasamant lichid dintr-un vagon de tren

tren google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Doua echipaje ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita au intervenit in aceasta dimineata, in gara Siculeni, dupa ce s-au anuntat scurgeri de ingrasamant lichid de tip URAN dintr-un vagon. Substanta respectiva nu este inflamabila, ci doar coroziva. Ce s-a intamplat cu tanara care s-ar fi aruncat din tren! Deznodamant neasteptat Trenul transporta ingrasamant de la Targu Mures catre Giurgiu, iar in localitatea Siculeni au fost observate scurgerile respective. Atunci vagonul a fost decuplat de la garnitura si trecut pe o linie secundara, iar trenul si-a putut continua drumul. Vagonul este incarcat cu 62.000 de litri din substanta respectiva si autoritatile estimeaza ca pana in prezent s- ...