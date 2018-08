ALERTA - Seful Sectiei I din DNA, trimis la judecata CSM. A mintit intr-un dosar penal

Ambasada Romaniei la Washington, mesaj de Ziua Limbii Romane Ambasada României la Washington a transmis, vineri, un mesaj de felicitare tuturor celor care ”vorbesc, scriu și citesc ...

Kevin Spacey este acuzat din nou de abuz sexual. O alta ancheta deschisa impotriva sa Kevin Spacey, actor premiat cu Oscar pentru prestația extraordinară din pelicula "American Beauty", trece din nou prin momente dificile. El este acuzat de un alt abuz sexual, iar procurorii din Los Angeles au deschis o anchetă împotriva sa. Comunicatul purtătorului de cuvânt al biroului procurorului din Los Angeles, citat de Reuters, este unul sec: „Un caz de

Imagini de paparazzi cu liderii PSD! Sorin Grindeanu și Mihai Tudose merg impreuna la CEX-ul PSD! VIDEO! Social-democrații descind, în acest weekend, pe litoral, la Neptun, pentru a discuta despre remanierea Guvernului, suspendarea președintelui Klaus Iohannis, un posibil miting al social-democraților, dar și tensiunile interne din partid. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imagini senzaționale cu liderii PSD.

Durerea de cap – cauze și remedii in funcție de zona dureroasa Din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu durerile de cap, un disconfort ce are rolul de a trage semnalul de alarmă și de a anunța că organismul este amenințat de îmbolnăvire. Durerile de cap sunt de diverse tipuri și ascunde cauze diferite, astfel că interpretarea lor ajută la depistarea precoce a afecțiunii

Ministrul Sorina Pintea, catre Klaus Iohannis: Sa nu sacrificam vieti pentru orgolii Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat, sâmbătă, la Mamaia, că din cauza lipsei avizelor din CSAT pe rectificarea bugetară au apărut probleme cu aprovizionarea medicamentelor şi i-a transmis preşedintelui Klaus Iohannis că „nu e cazul să sacrificăm vieţi pentru nişte orgolii".

Viorica Dancila a fost huiduita la Mamaia de cativa protestatari Premierul Viorica Dăncilă a fost aşteptată, vineri, la Mamaia, unde se desfăşoară Şcoala politică de vară a Organizaţiei de Femei a PSD, de câţiva protestatari, care au huiduit-o de când a coborât din maşină până a intrat în clădire.

Viorica Dancila, primita cu huiduieli la Mamaia. 'Suntem totusi in An Centenar, haideti sa fim mai buni!' Premierul Viorica Dăncilă a transmis un mesaj vineri, la sosirea la Şcoala Politică de Vară a Organizaţiei Femeilor Social Democrate (OFSD), prin care i-a îndemnat pe români să fie mai buni în acest An Centenar, transmite Agerpres. /* (c)AdOcean 2003-2017, SomaS ...

Victor Ciutacu, despre scandalul injuraturilor la adresa Diasporei: 'Cand defilezi cu m..a țintita ca unic program electoral...' Jurnalistul Victor Ciutacu reacţionează la scandalul stârnit de o înregistrare video de la o petrecere cu manele, din care reiese că Niculae Bădălău, preşedintele executiv al PSD, a făcut o dedicaţie injurioasă la adresa diasporei.

Calendarul Bacalaureatului in 2019. Prima proba se va desfasura pe data de 3 iunie Ministerul Educaţiei Naţionale a aprobat calendarul de desfăşurare a examenului de Bacalaureat în anul şcolar 2018-2019. Prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2019 începe luni, 3 iunie, cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A).