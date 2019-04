ALERTA Tudorel Toader face declarații dupa atacul DEVASTATOR lansat de Frans Timmermans

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, va face delarații de presă, astăzi, la ora 14: 45, după atacurile lansate de prim - vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans.

Frans Timmermans, prim- vicepreședintele Comisiei Europene, a declarat miercuri că avertizează Guvernul de la București să nu întreprindă acțiuni care să afecteze sistemul judiciar, menționând că a avut numeroase discuții cu prmeierul Viorica Dăncilă în ultimele două luni.

"Situația din România. Am informat Colegiul cu privire la situația din România. România trebuie să revină urgent la un proces de reformă și să se abțină de la orice măsuri care ar putea să ducă la un regres al tuturor lucrurilor realizate în ultimii ani..Aș vrea să avertizez Guvernul român să nu întreprindă acțiuni care să afecteze sistemul judiciar și să creeze impunitate pentru funcționarii de nivel înalt care au pedepse și condamnări pentru corupție", a declarat prim- vicepreședintele CE.

Timmermans spune însă că nu a tras concluzia că România a revenit pe calea cea bună.

"Am avut mai multe întâlniri și convorbiri cu doamna Dăncilă, în ultimele două luni pe subiect. Am reînceput discuțiile tehnice pe MCV și am cerut rezultate cât mai urgent. Am arătat foarte clar că a vorbi de dragul vorbei nu este suficient, că avem nevoie de acțiuni concretedin partea României și acestea trebuie să apară cât mai curând. Discuțiile tehnice acoperă toate subiectele, recomandările din MCV, ordonanțele de urgență, transpunerea directivei PIF, directiva privind prezumția de nevinovăție privind înghețarea și confiscarea averilor și secția de urmărire a magistraților. Din păcate, nu am putut încă trage concluzia că România se află din nou pe calea cea bună. Dacă aceste probleme nu sunt rezolvate, atunci Comisia va trebui să facă ceva concret cu mijloacele care-i stau la discpoziție", a mai spus Timmermans.