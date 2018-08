Alerta. Un avion de pasageri a aterizat de urgenta

Peste 1,2 milioane de pasapoarte au fost eliberate, in perioada ianuarie - august, cu 24 la suta mai mult decat in perioada similara a anului trecut, au anuntat, marti, reprezentantii Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

Pepenele roşu are multe beneficii pentru sănătate, este o sursă bogată în vitamina C, B6, ajută la scăderea tensiunii arteriale şi lista nu se opreşte aici.

Cristiano Ronaldo a marcat cel mai frumos gol din copetitiile europene in sezonul precedent.

Cuba Gooding Jr. a dezvăluit că, după ce a câștigat Oscarul, cariera lui de actor a intrat într-un con de umbra. El câștigase statueta de aur în 1996, în urma rolului secundar pe care l-a avut în pelicula „Jerry Maguire". El a declarat într-un interviu acordat revistei „Confidential" că după părimirea statuetei a urmat cea […]