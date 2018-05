ALERTA! Un elev care avea SASE cutite la el, s-a inchis in toaleta liceului si a AMENINTAT ca...

cutit google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un elev ce avea asupra lui mai multe cutite s-a incuiat, marti dimineata, in toaleta Liceului din Corbu, amenintand cu incendierea incintei, la fata locului intervenind politistii din localitate care, cu ajutorul profesorilor, au reusit sa il linisteasca pe baiat, anunta Agerpres. Purtatorul de cuvant al IPJ Harghita, Gheorghe Filip, a declarat ca incidentul s-a intamplat imediat dupa sosirea microbuzului scolar, cu care elevul din clasa a IX-a a venit dintr-o comuna invecinata. "In aceasta dimineata, la sosirea microbuzului scolar la Liceul din comuna Corbu, un elev de clasa a IX-a, dintr-o comuna invecinata a intra intr-o toaleta unde a amenintat ca da foc, avea asupra lui, dupa cum am constatat ...