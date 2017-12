ALERTA! Un politist din Arad a fost ranit cu o maceta! Care este starea lui 

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un politist din judetul Arad a fost atacat cu o maceta, duminica dimineata, in fata unui club de doi indivizi. Politistul era in timpul sau liber. Potrivit Antena 3, politistul a fost dus la spital cu rani grave. Politistul este angajat la postul de politie din Vladimirescu. Barbatul de 32 de ani se afla in club alaturi de cativa prieteni, cand in jurul orei 6.00, a fost atacat de doi indivizi. Initial, a fost lovit cu pumnii, apoi unul dintre agresori s-a dus la masina de unde a scos o maceta si in fata clubului l-a taiat pe agent la mana. La fata locului au sosit foarte multi politisti si jandarmi. Agresorii au fost imediat ridicati si dusi la audieri. Politistul a fost transportat la spital, are doua rani la mana si traumati ...