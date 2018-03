Alerta! ZECI de trenuri au fost anulate! Cod galben si portocaliu de ninsori

tren iarna1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); CFR Calatori a anulat vineri, din cauza zapezii si a viscolului, peste 40 de trenuri pe mai multe rute, in timp ce in Gara de Nord din Capitala se inregistreaza intarzieri. Circulatia trenurilor se desfasoara in conditii de iarna, iar din cauza ninsorii viscolite, pe sapte sectii de cale ferata din sudul tarii circula doar trenuri tractate cu locomotive Diesel, precizeaza CFR SA. Potrivit CFR, au fost anulate peste 40 de trenuri de calatori, atat regio, cat si interregio, care fac legatura intre Bucuresti si Constanta sau Tulcea, intre Sibiu si Craiova si intre Buzau si Constanta. De altfel, compania anuntase inca de joi seara anularea a 18 trenuri care circula intre Bucuresti si Constanta, intre Bucure ...