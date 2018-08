Alesii din Parlamentul Romaniei vor din ce in ce mai multe zile de sarbatoare

Zile de sarbatoare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Parlamentarii au depus, in sesiunea trecuta, peste 10 propuneri legislative pentru instituirea unor zile de sarbatoare in Romania, printre care Ziua gastronomiei si a vinului romanesc, Ziua Daruirii, cea a meseriilor, dar si un an intreg dedicat sarbatoririi cartilor. Mai multi social democrati, printre care si presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, au depus o propunere legislativa pentru instituirea „Zilei gastronomiei si a vinului romanesc” in ultima duminica a lunii octombrie. In proiectul initial era indicata ziua de 15 septembrie. „Bucataria traditionala romaneasca este rezultatul sintetizarii, in timp, a gusturilor si a obiceiurilor gastronomice specifice poporulu ...