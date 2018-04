Alesii locali, chemati sa le aprobe in sedinta CLM: Organizatii politice, asociatii si fundatii din Constanta vor primi spatii aflate in administrarea RAEDPP (galerie foto)

Iată situaţia spaţiilor ce pot constitui obiectul unor contracte de închiriere, precum şi cererile petenţilor care solicită repartizarea unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă!

Consilierii locali municipali vor aproba astăzi mai multe spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, având la bază prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 323/2015 - privind repartizarea acestui tip de spaţii, cu modificările ulterioare, ale HCL nr. 279/2015 - privind aprobarea tarifelor de bază pentru închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă aflate în administrarea sau proprietatea RAEDPP şi proceselor-verbale ale Comisiei de repartizare a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă.Comisia a analizat mai multe solicitări formulate de petenţi persoane juridice, care solicită repartizarea unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, în temeiul art. 45, alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală.Spaţiu pentru sediul Uniunii Democrate Tătare - situat în Constanţa, bulevardul Ferdinand nr. 97, bIoc Bl, P+ et. 1: a fost deţinut cu contract de închiriere. Urmare a cererii de renunţare, spaţiul a devenit liber. Spaţiul nu figurează notificat în baza Legii nr. 10/2001, conform adresei Primăriei Municipiului Constanţa nr. R157710/20.02.2017, înregistrată la RAEDPP cu nr. 2445/06.03.2017. Comisia propune repartizarea spaţiului descris mai sus Uniunii Democrate Tătare.Spaţiul de pe strada Oborului nr. 45, în suprafaţă de 25,79 mp, va reveni Uniunii Minorităţilor Turco-Tătare din România. Uniunea figurează în evidenţa Biroului Imobile din cadrul RAEDPP Constanţa cu cererea nr. 4600/23.05.2012 şi dosar complet. Spaţiul a fost deţinut cu contract de închiriere, devenind liber în urma renunţării.Spaţiul de pe strada Atelierelor nr. 9, în suprafaţă de 111,15 mp (din care beci în suprafaţă de 62,35 mp): Uniunea Salvaţi România. Uniunea figurează în evidenţa Biroului Imobile din cadrul RAEDPP Constanţa cu cererea nr. 259/13.01.2017 şi dosar complet.Imobilul de pe strada Dragoş Vodă nr. 10, et. II, camera 3, în suprafaţă de 9,86 mp, va reveni Partidului Noua Românie. PNR figurează în evidenţa Biroului Imobile din cadrul RAEDPP Constanţa cu cererea nr. 320/16.01.2017 şi dosar complet.Partidul Forţa Pensionarilor va primi prin repartiţie spaţiul de pe strada Dragoş Vodă nr. 10, et. II, camera 17, în suprafaţă de 18,82 mp. Partidul Forţa Pensionarilor figurează în evidenţa Biroului Imobile din cadrul RAEDPP Constanţa cu cerere nr. 5433/18.05.2017 şi dosar complet.Pe strada Traian nr. 20, într-un spaţiu în suprafaţă de 120,41 mp va funcţiona Asociaţia Club Sportiv Airsoft Club Constanţa. Asociaţia figurează în evidenţa Biroului Imobile din cadrul RAEDPP Constanţa cu cerere nr. 2255/19.02.2017 şi dosar complet.În spaţiul de pe strada Arhiepiscopiei nr. 6, în suprafaţă de 63,02 mp, va funcţiona Fundaţia „Ave Maria“. Fundaţia figurează în evidenţa Biroului Imobile din cadrul RAEDPP Constanţa cu cererea nr. 2754/23.03.2007 şi dosar complet.Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa primeşte spaţiu pe strada Atelierelor nr. 22-24, în suprafaţă de 139,93 mp (din care beci 48,25 mp). Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa figurează în evidenţa Biroului Imobile din cadrul RAEDPP Constanţa cu cererea nr. 10546/30.09.2016 şi dosar complet.