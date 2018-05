Alex Ashraf si Oana Zavoranu, pregatiti sa devina parinti! Au spus adevarul: "O sa ma descurc cu copilul"

Oana Zavoranu

Alex Ashraf si Oana Zavoranu au acordat un interviu in cadrul emisiunii "Rai da' Buni" in care au vorbit despre faptul ca sunt pregatiti sa devina parinti cat mai curand.

Alex Ashraf si Oana Zavoranu sunt pregatiti sa devina parinti, iar vedeta a marturisit ca a facut in urma cu doua luni un test de sarcina pentru a fi sigura ca nu este insarcinata.

"Suntem la o gala unde se acorda premii. In mod frecvent ma calca pe nervi mocangistele, nu suport... cu cat esti mai urat ca om sau mai urata sau stramba, cu atat vrei sa iesi in evidenta. Vii sa imi arati mie ororile pe care eu ar trebui sa le ingurgitez. Eu nu consum nimic, dar sa nu ii lasam pe cei care consuma sa ne spuna ce trebuie sa purtam... Este apanajul omului care nu are personalitate. Acum doua luni am facut ultimul test de sarcina, de fapt am facut vreo 7... Soacra mea era cea mai buna si mai calda femeie." a relatat Oana Zavoranu.

"Nu ma plictisesc niciodata cu Oana, sunt activ tot timpul, eu ma descurc cu ea, tot timpul gasesc o solutie... problema e daca o sa ma descurc pe viitor, cu copilul. Este programat. Mamam mea ne vegheaza pe amandoi si o sa aiba grija si de nepotelul ei pe viitor." a povestit Alex Ashraf.

Oana Zavoranu si Alex Ashraf s-au casatorit in octombrie 2017. Soacra vedetei a murit tot in acel an, la numai 47 de ani, dupa ce a pierdut lupta cu cancerul.

