Alex Bodi a fugit cu ”tovarasa” Biancai la Paris

Dupa ce, ieri s-a aflat ca Alex Bodi ar fi invinetit-o pe Bianca Dragusanu, urmarea este la fel de surprinzatoare. Simpaticul musculos ar fi fugit cu ”tovarasa” fostei sale iubite la Paris.

Alex Bodi a „fugit” la Paris

Potrivit unor surse, imediat dupa disputa in urma careia Bianca a iesit destul de sifonata, Alex a „fugit” in orasul iubirii cu o superba domnisoara. Atat Alex Bodi, cat si tanara cu care a petrecut cateva zile de vis in Paris au evitat sa se fotografieze impreuna, dar, in schimb, si-au postat pe conturile de socializare cateva poze in care decorul era mai mult decat asemanator. In plus, pe fundal se regasesc aceleasi personaje, fotografiile fiind facute la foarte mica distanta in timp.

Din cate se pare, simpaticul musculos si Cristina, frumusetea blonda care i-a tinut companie in acest sejur ex-ului Biancai, s-au cazat in unul dintre cele mai luxoase hoteluri din Paris. Potrivit marturisirilor unor persoane din anturajul afaceristului, Alex Bodi a platit aproximativ 1.800 de euro pentru fiecare noapte de cazare. Ba, mai mult, Alex a ales sa stea in acelasi hotel in care, in urma cu ceva timp, a avut prima ”iesire” cu Bianca Dragusanu.

Blondina lui Bodi, ”tovarasa” Biancai!

Sursele noastre sustin ca simpatica blondina cu care Alex Bodi a fugit la Paris a incercat sa-i intre in gratii Biancai. Din cate se pare, Cristina s-a laudat prietenelor ca este „tovarasa” la catarama cu vedeta. Mai mult decat atat, in urma cu aproximativ o luna, Cristina a postat pe Instagram mai multe poze in care aparea alaturi de Bianca Dragusanu. Totul s-ar fi petrecut la o petrecere pe care a pus-o la cale Alex Bodi intr-un renumit club din Capitala si la care a fost invitata si Cristina.

