Alex Bodi rupe tacerea! Primele declaratii dupa despartirea de Bianca

Alex Bodi a vorbit deschis despre despartirea de Bianca Dragusanu.

„A doua zi dupa petrecerea Biancai, eu am plecat din tara”

”La mijloc sunt mai multe motive ce au dus la despartire. Nu a fost vorba de nicio agresiune. Nu am avut cand sa ne vedem pentru ca eu am avut avion spre Paris imediat dupa ziua ei. A doua zi dupa petrecerea Biancai, eu am plecat din tara. Daca o bateam, s-ar fi vazut”, a marturisit Alex Bodi.

Mai mult decat atat, afaceristul a explicat si cum au stat lucrurile in cazul escapadei pe care ar fi organizat-o, weekendul trecut, in Paris cu ”tovarasa” Biancai.

”Fata nu este iubita mea, este iubita unui prieten. Intr-adevar eu am realizat poza de la Turnul Eiffel”, ne-a spus Alex Bodi.

Alex ar fi inselat-o ”la cantitate”!

Potrivit apropiatilor fostului cuplu, recent, Bianca ar fi aflat de anumite „derapaje” ale ex-iubitului ei. Imediat i-ar fi cerut acestuia explicatii. De aici ar fi degenerat toata situatia, iar intre Bianca si Alex ar fi izbucnit o disputa. Din cate se pare, Bianca nu a putut sa treaca cu vederea faptul ca Alex ar fi „tradus-o” si ar fi mintit-o.

”S-au certat destul de tare dupa ce Bianca a aflat ca a inselat-o. Nu a fost vorba doar de asta, dar din cate stiu nu s-a intamplat o singura data, a inselat-o «la cantitate», nu «la calitate». In plus, a si mintit-o. Daca peste episodul din Poiana a putut sa treaca, cel petrecut recent i-a pus capac. Mai ales ca, in ultima perioada, Alex devenise agresiv si s-au certat destul de rau”, a marturisit o persoana din anturajul celor doi.

